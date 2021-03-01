Пятеро рабочих погибли в результате аварии на заводе в Китае

Пекин, 1 марта. Сотрудники экстренных служб и специалисты устанавливают причину химической аварии в Китае. Надышавшись отравы, погибли люди — сотрудники предприятия.

По данным местных властей, инцидент произошел на заводе, производящем химические волокна. Предприятие расположено в северо-восточной провинции Цзилинь.

Известно лишь, что по территории завода распространился ядовитый газ, в результате чего пятеро рабочих скончались, еще восемь госпитализированы.

Во Владивостоке врачи госпитализировали трех школьников. Мальчикам незаконно продали баллон с газом, пары из которого они позднее стали вдыхать в подвале дома, сообщало Deita.