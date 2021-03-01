Киев, 1 марта. Тяжелая эпидемиологическая обстановка в мире заставила многие страны пересмотреть свое отношение к здравоохранению.

Однако премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что в его стране не лучшим образом обстоят дела в борьбе с коронавирусом. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Азаров поведал подписчикам, как Правительство Украины «спустило на ветер» средства, которые должны были пойти на борьбу с эпидемией COVID-19. Он процитировал инфекциониста Черновицкой областной больницы Ольгу Кобевко. Специалист рассказала, что часть вакцины от коронавируса на Украине просто напросто утилизируют из-за короткого срока хранения.

Дело в том, что ампулу с препаратом после открытия можно хранить не более шести часов, а содержимого одной ампулы хватает на десять доз. Учитывая, что за один день на Украине прививают чуть более 50 человек, остатки утилизируют.

Азаров удивляется тому, что президент Украины Владимир Зеленский и другие так называемые «слуги народа» не хотят повысить доверие граждан к препарату личным примером и вакцинироваться самим. Он особо указал на то, что именно верхушка Правительства Украины ответственна за отказ от проверенных препаратов в пользу индийского лекарства.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале рассказывало об экономической обстановке на Украине на фоне эпидемии коронавируса. НСН также пишет о первых негативных реакциях на вакцину, закупленную Украиной.