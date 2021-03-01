Родители «детей-единорогов» ответят за нападение на ювелирный магазин на Сахалине

Южно-Сахалинск, 1 марта. Полицейские составили административные протоколы на жителей Сахалина. Их дети «напали» на магазин по продаже ювелирных изделий. Как выяснилось, акция была постановочной.

Подробности происшествия рассказала на своей странице Instagram детский омбудсмен Любовь Устиновская. Накануне в соцсетях появилась публикация от имени владелицы торговой точки. Она утверждала, что дети в костюмах единорогов устроили погром в магазине, разбив молотком витрину.

В дальнейшем выяснилось, что бизнес-леди сама и устроила «спектакль» с нападением. Такая необычная акция ей понадобилась для повышения популярности среди пользователей соцсетей. Для постановки через рекламное агентство были наняты мальчик и девочка в возрасте семи и десяти лет.

В отношении родителей юных «звезд» возбуждено административное дело по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. По факту инцидента «спектакля» проводится проверка.

В ЯНАО молодежь решила повысить популярность в сети TikTok. Юные жители сняли и залили видео своей «драки» с фигурами пингвинов, сообщало URA.RU.