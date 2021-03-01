Консерваторы выступили за участие Трампа в президентских выборах 2024 года

Вашингтон, 1 марта. Участники конференции консервативных кругов Соединенных Штатов пришли к выводу, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп стал бы лучшим кандидатом в президенты от республиканцев.

Согласно полученным данным, во время конференции проводился специальный опрос. Консерваторы решили, что Трамп стал бы лучшим кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах президента в 2024 году.

Уточняется, что за кандидатуру бывшего президента США проголосовали 68% респондентов. Еще 15% участников конференции высказались против. Плюс ко всему 68% опрошенных поддержали политическое направление Дональда Трампа.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Трамп назвал Байдена худшим президентом США.

Бывший глава Белого дома также не исключил, что может вновь баллотироваться в президенты, пишет НСН.