Российские ученые предупредили о начале магнитной бури на Земле

Москва, 1 марта. Магнитная буря среднего уровня началась на Земле. Такое заявление опубликовали на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Согласно предварительным заявлениям специалистов, вероятность возникновения магнитной бури 1 марта составляла всего 10%. Причиной этого явления стала слабая вспышка класса С на Солнце, следует из сообщения.

Ученые оценивают силу магнитных бурь уровнями от G1 до G5. Текущее возмущение геомагнитного поля получило уровень G2. Это явление может вызывать небольшие сбои в работе энергосистем и оказывать влияние на миграции птиц.