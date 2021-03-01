Тимати публично раскритиковал Решетову за методы воспитания сына

Москва, 1 марта. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) публично посмеялся над экс-возлюбленной Анастасией Решетовой и методами, которые модель использует для воспитания их общего сына Ратмира.

Решетова не так давно получила должность ведущей шоу «Ты — супермодель» на ТНТ. Тимати тоже участвует в проекте этого канала — «Холостяк» вскоре выйдет в эфир.

Модель в своем Instagram-аккаунте поделилась кадром со съемок. Фотографию сделала не она сама, а ее маленький сын Ратмир. Мальчик запечатлел себя, маму и визажиста в гримерной.

«Сфоткал, пока мама к эфиру готовилась», — подписала Решетова селфи.

Поклонники пришли в восторг от очаровательного снимка. А вот Тимати решил в шутку покритиковать экс-возлюбленную.

«Я же говорю, ничему хорошему не научишь», — написал рэпер.

Далеко не все фанаты положительно отреагировали на высказывание исполнителя. Многие встали на защиту Решетовой, назвав ее отличной матерью.

Как отметили ранее поклонники, за сердце Тимати в новом сезоне шоу «Холостяк» будут бороться девушки, крайне похожие на мать его сына. Рэпер даже лично помогал создателям проекта отбирать претенденток.