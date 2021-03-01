Уролог предупредил о серьезных последствиях мочекаменной болезни

Москва, 1 марта. Камни в почках могут стать причиной серьезных заболеваний или даже смерти, предупредил хирург-уролог высшей категории Николай Морозов.

Часто человек может жить, не подозревая о камнях в почках, если они не перекрывают отток мочи. Когда конкремент нарушает отток мочи, возникает болевой синдром, в почке повышается давление, и она теряет свою функцию. В результате развивается почечная недостаточность, пояснил хирург.

При частичном перекрытии оттока мочи часто возникает застой жидкости в почке, мочеточнике или мочевыводящих путях. Получается «пруд», который начинает «цвести» создавая благоприятные условия для развития инфекции — пиелонефрита. Это заболевание может привести к потере органа или сепсису, который означает смерть пациента.

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