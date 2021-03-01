Используемая на Украине индийская вакцина получила среди медиков название «Святые воды Ганга»

Киев, 1 марта. Прививочная кампания против COVID-19 стартовала на Украине 24 февраля, однако не вызвала предполагаемого ажиотажа среди населения, особенно, в среде медиков и чиновников.

Министр здравоохранения страны Максим Степанов обещал, что вакцинация начнется в середине февраля препаратом американской фармкомпании Pfizer. Однако в результате процесс был запущен с запозданием, а вакциной оказалась индийская CoviShield, производимая по той же технологии, что и британская AstraZeneka.

Делать уколы данным препаратам отказались многие медики и чиновники, отметил экс-депутат Верховной рады Александр Дубинский, исключенный из фракции «Слуга народа». Он заявил, что вакцину в украинском Минздраве зарегистрировали «какие-то стремные индусы, торгующие рыбой», чему удивляться не стоит.

«Знаете, как врачи называют новую индийскую вакцину? Святые воды Ганга. Шел третий день праздника всеукраинской вакцинации индийским препаратом CoviShield. Ни одного привитого ею министра, чиновника или депутата до сих пор никто не видел», — указал Дубинский.

Глава некоммерческой организации «Национальная медицинская палата» Сергей Кравченко, нередко критикующий украинский Минздрав, заметил, что у индийского Института сывороток еще примерно 1,5 года назад истек срок национального украинского GMP-сертификата (Good Manufacturing Practice. — Прим. ФАН). Он подтверждает, что процесс создания продукта соответствует требованиям международного стандарта. Минздрав лишь на прошлой неделе получил обоснованные ответы на замечания и предоставил документальное подтверждение об устранении недостатков.

Директор программ здоровья фонда Сороса «Возрождение» Виктория Тимошевская подчеркнула, что эффективность вакцины CoviShield по факту составляет 63%, хотя украинский Минздрав заявлял о 70. Она также уточнила, что теоретически это лишь дженерик вакцины от Oxford/AstraZeneса, получившей регистрацию в Европе, пишет РИА Новости. Дженерик — лекарственное средство, содержащее химическое вещество — активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному компанией-разработчиком лекарства.

В первую очередь предполагалось привить врачей и медсестер, однако не все изъявили желание. Глава департамента здравоохранения Валентина Гинзбург сообщила, что в Киеве на вакцинацию согласны от 30 до 50% медперсонала. Аналогичная ситуация в Харьковской области. Увеличить число участников вакцинации не помогли и призывы президента страны Владимира Зеленского.