Пекин, 1 марта. Китайская компания Chery объявила о пожизненной гарантии на свои двигатели. Но пока это решение будет действовать только в Китае.

Обновленная политика компании затрагивает ряд моделей автопроизводителя, включая популярные кроссоверы Tiggo 8, Tiggo 7, Tiggo 5x (в РФ Tiggo 4), Tiggo 3x (в РФ Tiggo 2) и седан Arrizo 5. Новые модели машин также будут иметь вечное гарантийное обслуживание двигателей.

Несмотря на то, что компания пришла к такому решению только 22 февраля, владельцы, купившие авто с 1 января 2020 года, получат пожизненную гарантию на моторы.

В прошлом году представители Chery сообщили, что из-за появления новых автомобилей Tiggo 7 Pro и Tiggo 2 Pro исчезнут старые модели Tiggo 3 и Tiggo 5. Такое решение было принято, чтобы сосредоточиться на продажах новинок.