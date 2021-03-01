Вандалы разгромили лестницу в Заречном парке под Петербургом

Санкт-Петербург, 1 марта. Злоумышленники сломали лестницу в парке в пригороде Северной столицы, которую установили всего лишь несколько месяцев назад.

Глава администрации Лужского района Юрий Намлиев сообщил, что неизвестные злоумышленники сломали лестницу в Заречном парке. Он отметил, что она была установлена всего несколько месяцев назад. Об этом глава района написал на своей странице в Instagram, также он опубликовал фотографии с места происшествия.

Намлиев добавилл, что сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливаютсяы личности хулиганов. В ближайшее время лестницу отремонтируют.

Некоторое время назад URA.RU сообщало, что случай вандализма произошел в центре Тюмени. Там злоумышленники уничтожили 50-летнюю липу.