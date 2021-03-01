Экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой

Санкт-Петербург, 1 марта. Бывшую участницу рейв-группы Little Big Анну Кастельянос нашли мертвой в петербургской квартире. Последнее время она не выходила из дома, ее навещали волонтеры.

Анна Кастельянос жаловалась на сильные боли в спине и почти не вставала с кровати. Известно, что у нее была третья группа инвалидности.

Девушку навещали волонтеры, которые и обнаружили тело в квартире на Рыбацком проспекте. Источник ФАН в правоохранительных органах подтвердил информацию об этом. В воскресенье, 28 февраля, Кастельянос пришла навестить волонтер, которая и сообщила о смерти экс-участницы Little Big в полицию и скорую.

Популярность Кательянос получила благодаря своей необычной внешности — рост девушки не превышал 130 сантиметров. Поклонники называли ее «маленькое счастье». Кроме участия в популярной группе Little Big, Анна также снималась в кино. В ее фильмографии значатся сериалы «Ментовские войны», «Клад и «Пером и шпагой».

Недавно вокалист групп Little Big и Jane Air Антон Лиссов рассказал, как ему удалось спасти соседку с ребенком, которым угрожал мужчина с ножом.