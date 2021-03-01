Рубль укрепился к доллару и евро на торгах Мосбиржи

Москва, 1 марта. Российская валюта демонстрирует рост к доллару и евро в начале торгового дня, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость доллара упала на 54 копейки, до 74,09 рубля. Ровно настолько же сократился курс евро. Денежная единица ЕС торгуется на отметке 89,54 рубля.

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» 1 марта в 14:00 проведут эфир на тему «Возможен ли отказ от доллара США? Когда случится девальвация американской валюты?». Эксперты и журналисты обсудят особенности американской экономики и роль доллара во внешней политике США.

Эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт ранее заявил, что идея дедолларизации правильная, но к ней нужно подходить с холодной головой. По его словам, кризисные ситуации в экономике обостряют тему отказа от доллара.