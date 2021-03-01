Цены на оливковое масло в магазинах России могут вырасти

Москва, 1 марта. Розничная стоимость оливкового масла в России в ближайшее время может вырасти. Об этом ретейлеров предупредили поставщики, сообщает «Коммерсантъ».

Причиной роста цен стал неурожай оливок в Испании. Прошлой осенью страна, в которой находится примерно половина мирового производства оливок, столкнулась с засухой. Определенную роль сыграл рекордный за последние 50 лет снежный шторм «Филомена», прошедший на Пиренейском полуострове в начале 2021 года, отмечает издание.

Ожидается, что меньше обычного оливок будет собрано на фермах в Греции и Италии. Недостаток сырья в сочетании с высоким спросом уже привел к увеличению стоимости оливкового масла в Европе до 40%. Предполагается, что в России подорожание составит 15%.

Министерство промышленности и торговли РФ ранее оценило риск дефицита продовольствия в стране. Ведомство считает, что такой сценарий для России исключен. Кроме того, представители Минпромторга заявили об отсутствии предпосылок для резких ценовых колебаний на рынке продовольствия.