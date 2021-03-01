Вашингтон, 1 марта. Американская компания Apple разрабатывает беспроводную технологию восстановления данных для iPhone, которая не предусматривает подключение смартфона к компьютеру через USB-C.

Корпорация рассматривает два варианта. Согласно первому, владельцы iPhone смогут восстанавливать данные через Интернет. Устройство нужно будет перевести в режим recovery/restore, после чего оно самостоятельно подключится к Сети, а пользователю останется следовать подсказкам.

Второй вариант предусматривает использование специализированного скрытого сервисного порта, который разместят рядом с гнездом для сим-карты. Оба случая предполагают, что у iPhone не будет стандартного разъема для зарядки или передачи данных, сообщает PhoneArena.

Глава Apple Тим Кук на недавней ежегодной встрече акционеров пообещал поклонникам «яблочных» гаджетов выпустить «революционный» iPhone в 2021 году. Детали он пока решил не раскрывать.