«Польский сценарий» ядерной войны с Россией высмеяли в Сети

Варшава, 1 марта. Статья польского СМИ Gazeta Polska с описанием возможности ядерного конфликта между НАТО и РФ вызвала резкую и насмешливую критику в интернет-сообществе.

В материале популярного в Польше издания сообщалось, что Россия якобы планирует вступить в открытое вооруженное противостояние со странами Альянса и при этом готова использовать оружие массового поражения. Авторы публикации рассматривали подобный сценарий вполне серьезно и рассуждали о способах достижения преимуществ в такой войне.

Пользователи Сети подвергли статью в Gazeta Polska резкой и аргументированной критике, указав на очевидный факт вовлечения самой Польши в ядерный конфликт, особенно в случае размещения на своей территории ракетного оружия НАТО.

«Так им первым прилетит, если поставят у себя ракеты с ядерными боеголовками!», — написал один из комментаторов.

Большинство пользователей Сети предложили представителям четвертой власти Польши способствовать диалогу и забыть о войнах. Некоторые дали рекомендации иного рода.

«Я бы на их месте озаботился постройкой бункеров. Этой территории просто не будет, если что случится», — указал на высокий риск полного уничтожения Польши при ядерном конфликте в Европе один из пользователей.

Ранее сообщалось, что Польша не считает Украину своим полноправным союзником и партнером.