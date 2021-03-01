Стала известна доля россиян, финансово пострадавших от пандемии

Москва, 1 марта. Все больше россиян ощущают негативные последствия пандемии на своих доходах. Число потребителей, финансово пострадавших от кризиса, с сентября 2020 года по январь выросло до 53%.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование NielsenIQ. В условиях распространения COVID-19 более внимательно следить за своими расходами стали 16% респондентов.При этом 69% граждан приняли решение изменить подход к потреблению и начать экономить.

Большинство россиян (62%) готовы покупать любой товар со скидкой независимо от бренда. 37% интересуются изделиями собственной торговой марки крупных сетевых магазинов, а 20% находятся в поиске самой дешевой продукции.

В конце года специалисты пришли к выводу, что предпосылок для быстрого восстановления доходов нет. В текущем году можно ожидать роста выручки в лучшем случае на 2% (после падения на 5% в прошлом году), резюмировала в своем отчете главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов ранее сообщил, что Россия должна повысить пенсии, минимальную заработную плату и прожиточный минимум, а также сохранить курс рубля. По его мнению, это поможет преодолеть бедность в стране.