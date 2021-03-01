Пародия Мити Фомина на Льва Лещенко вывела Максима Аверина из себя

Москва, 1 марта. Известный актер Максим Аверин публично раскритиковал певца Митю Фомина, спародировавшего народного артиста РСФСР Льва Лещенко в шоу «Точь-в-точь».

В новом выпуске передачи на Первом канале в кресле жюри появилась певица Елена Ваенга. Она составила компанию Аверину, а также телеведущим Максиму Галкину и Леониду Ярмольнику.

Ваенге пародия Фомина пришлась более чем по душе. Артисту, исполнившему песню «Прощай» в ярком наряде, она поставила пять баллов. Тогда как Аверин посчитал номер достойным лишь двух баллов.

Актер назвал пародию Фомина на Лещенко «вульгарным заигрыванием с публикой». Не скрывая эмоций, он высказался о «пошлом» выступлении, которое не спасла, по его мнению, ни работа гримеров, ни вокал.

«Если бы Лев Валерьянович так вел себя с публикой, он никогда бы не стал народным артистом. <…> Та пошлость, которую ты сегодня показал, она просто уничтожила все. Я умоляю тебя, больше так не делай. Я могу понять — недолет, перелет. Бывает. Но это было хуже, чем пародия», — заключил вышедший из себя артист.

Аверин раскритиковал и номер певицы Анастасии Спиридоновой, которая перевоплотилась в «королеву шансона» Любовь Успенскую. Участница проектов «Голос» и «Три аккорда» и сама не осталась в восторге от выступления.