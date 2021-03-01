Глава Башкирии провел кадровые изменения в правительстве региона

Уфа, 1 марта. Состав правительства Башкирии претерпел изменения. Соответствующие указы подписал глава республики Радий Хабиров.

Министр транспорта Башкирии Алан Марзаев отправлен в отставку по собственному желанию. Исполнение обязанностей главы ведомства возложено на его первого заместителя Виктора Жулькова.

Хабиров также назначил министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина на должность вице-премьера регионального правительства. Он будет бороться со смертностью в республике.

«Решение мной продиктовано тем, что мы объявили этот год годом борьбы со смертностью», — пояснил Хабиров.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало о временной остановке процесса введения так называемых COVID-паспортов в Башкирии. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в ходе интервью с НСН отмечала, что ситуация с «прививочными» документами для путешественников пока не определена.