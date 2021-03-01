Первая в России Федерация боевых искусств отметила 30-летие. ФАН-ТВ

Первая в России Федерация боевых искусств появилась в 1991 году. С тех пор более 15 000 воспитанников выпустились из стен Федерации, многие из них неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов мира и Европы.

На празднике побывал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он вручил почетные грамоты и подарки.

Основатель Федерации боевых искусств Валерий Майстровой воспитал около 3 000 спортсменов. Главный сенсей предложил ввести программу боевых искусств в фитнес-клубах России. По словам Валерия, секрет многолетнего успеха Федерации боевых искусств в почитании древних традиций школы староокинавского карате «Синдо-рю».

«Секрет в семейной атмосфере, мы стараемся относиться друг к другу по-родственному, как братья родные или сестры. Не осуждать человека, если он проиграл. Смотреть не на результат, как в спорте. В спорте как, если нет результата — пошел вон. У нас такого нет. Для нас соревнования — это просто тест», — говорит Валерий.

Чемпионка мира по рукопашному бою Ляйсан Бурнашева занимается боевыми искусствами более 12 лет. Признается, в этом спортивном направлении каждый найдет свое.

«Настоящее каратэ — это не только про то, как научиться драться, как защищаться, атаковать соперника. Это философия, благодаря которой ты каждый раз работаешь над собой. Ты каждый раз преодолеваешь себя, вне зависимости от того, с каким уровнем ты пришел, с какими способностями», — поделилась Ляйсан.

Инструктор Федерации боевых искусств и чемпион мира по рукопашному бою Дмитрий Новиков посвятил единоборствам 15 лет жизни. Как отмечает спортсмен, каратэ — спорт без возраста.

«У меня более 200 учеников было раньше, сейчас больше в частном порядке преподаю. Приходили и дети от 1,5 лет. Самый взрослый ученик был 52 года. Каратэ — это для всех. <…> Такая методика подготовки, что тело не изнашивается. С каждой тренировкой становишься сильнее, повышается иммунитет», — рассказывает Дмитрий.

Федерация боевых искусств входит в Национальное фитнес-сообщество, которое проводит различные масштабные спортивные проекты, помогающие укреплять здоровье россиян и увеличивать продолжительность жизни.