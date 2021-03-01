В Новосибирске под трубой газопровода застрял грузовик

Новосибирск, 1 марта. Седельный тягач Volvo FH12 застрял под газопроводом в частном секторе Дзержинского района.

ДТП фуры с газовой трубой произошло на улице Планетной. Кузов грузовика деформировал газопровод и застрял под ним. Как отмечают очевидцы, аварии можно было избежать при надлежащей уборке снега с проезжей части.

На месте работает аварийная газовая служба.

Напомним, ранее в Железнодорожном районе города водитель «Лады Гранта» обстрелял фургон за то, что его водитель медленно ехал и не захотел уступить дорогу. ЧП произошло на оживленном перекрестке города. Водители не поделили левую полосу движения.