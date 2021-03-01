РКН направил в Twitter свыше 28 тыс. требований об удалении материалов

Москва, 1 марта. Социальная сеть Twitter с 2017 года не удалила 2862 материала с запрещенной информацией, говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ведомство в общей сложности направило в администрацию соцсети более 28 тысяч требований об удалении запрещенного контента.

РКН напомнил, что в соответствии со статьей 13.41 Кодекса об административных нарушениях, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса влечет наложение штрафа в размере от 800 тысяч до 8 млн рублей. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается до одной пятой суммы годовой выручки компании.