В Китае назвали уникальные особенности военного сотрудничества с Россией

Пекин, 1 марта. Россия и Китай являются партнерами по стратегическому взаимодействию всестороннего характера, которое не направлено против любого другого государства.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы министерства обороны КНР.

«Отношения между двумя странами являются примером международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости, беспристрастности и взаимной выгоде. Стороны придерживаются принципов несоюзничества, неконфронтации, не направленности против третьих стран», — отмечается в релизе китайского Министерства обороны.

Российско-китайское сотрудничество в военной сфере коренным образом отличается от отношений, имеющихся между некоторыми другими государствами, заявили в МО КНР.

Ранее сообщалось, что в НАТО предложили новый вариант сдерживания экономического развития Китая.