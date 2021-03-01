В России создают ракетный комплекс нового поколения «Кедр»

Москва, 1 марта. Российские специалисты создают работают над созданием нового стратегического ракетного комплекса «Кедр». Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, в рамках модернизации стратегического вооружения ведется научно-исследовательская работа (НИР) по созданию ракетного комплекса нового поколения.

«Если она превратится через некоторое время в опытно-конструкторскую работу, тогда можно будет говорить предметно. Пока это глубокая НИР», — пояснил он.

Стоит отметить, что в настоящее время в распоряжении Ракетных войск стратегического назначения РФ есть межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». При этом в ближайшее время российские военные получат гиперзвуковые комплексы стационарного базирования «Авангард», а также тяжелые ракеты «Сармат».

Ранее стало известно о предстоящих испытаниях российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Испытательные пуски будут совершены многоцелевой атомной подводной лодкой «Северодвинск». По словам замглавы Минобороны РФ Алексея Криворучко, государственные испытания ракеты «Циркон» будут завершены в 2021 году, после чего будет запущено их серийное производство.