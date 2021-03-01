Мосгорсуд решительно ответил ЕСПЧ по ситуации вокруг Навального

Москва, 1 марта. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не имеет права вмешиваться в деятельность российских судов. Об этом проинформировали представители Мосгорсуда.

Как стало известно, ЕСПЧ потребовал от российской стороны освободить осужденного ранее блогера Алексея Навального. Стоит отметить, что указанное заявление противоречит законам РФ.

В Мосгорсуде сказали, что ЕСПЧ не имеет права давать судам Российской Федерации категоричные указания и влиять на их деятельность.

Федеральное агентство новостей сообщало, что суд отказался освобождать Навального по требованию ЕСПЧ.