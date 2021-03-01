Провокации боевиков и старт предвыборной кампании — что произошло в ЦАР 27-28 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) за 27-28 февраля 2021 года.





Военная обстановка

После динамичного контрнаступления на северо-западе страны правительственные войска (FACA) взяли небольшой перерыв для перегруппировки сил, восстановления боеспособности и пополнения боеприпасов.



Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) используют передышку для организации обороны города Куки: в населенный пункт на помощь бандформированиям из Чада стягиваются наемники. Кроме того, бандиты готовят засады на колонны военных, которые будут наступать на Куки по дороге из Босангоа



Потому центральноафриканская армия при поддержке Национальной жандармерии особое внимание сейчас уделила зачистке освобожденных территорий и участков вдоль трасс. Прежде всего это касается крупного периметра Боаро-Бозум-Босангоа-Боссембеле.

Où sont passés ou se cachent les éléments de l'UPC?

De Boali à Yaloke en passant par M'Baïki, Boda, Bouar et Bossangoa sans compter les villes environnantes, chaque fois que les FACA et leurs alliés arrivent, ces rebelles fuient qlq jours avant...

Qu'y a-t-il ?#Centrafrique ???????? pic.twitter.com/MPUzMktKFQ — Odilon Doundembi (@odilon236) February 26, 2021



Южная граница этого «кармана» граничит с трассой RN3, по которой продолжается движение грузовиков с продовольствием из Камеруна в Банги. Безопасность на маршруте движения по-прежнему обеспечивают FACA при консультативной поддержке российских специалистов.

В городах Бозум и Босангоа проводятся полицейские операции по выявлению «спящих ячеек» террористов и схронов с оружием. Значительную помощь силовикам в этом оказывают местные жители, которые сообщают о гражданах, связанных с CPC.







В районе Берберати, где уже более двух месяцев блокирована боевиками вторая стратегически важная трасса из Камеруна, отдельные бандгруппы 3R продолжают устраивать провокации, несмотря на то, что силы «Анти-Балаки» — их «коллеги» по «Коалиции патриотов за перемены» — сложили оружие.

В восьми километрах от города на КПП правительственных войск попытался прорваться один из боевиков CPС. Военнослужащие открыли огонь. Преступник отступил и скрылся в джунглях. В ходе перестрелки был смертельно один из местных жителей, который случайно оказался в эпицентре происшествия.

RCA : Berberati, vive tension entre la population et les forces de l’ordre au village Wapo. https://t.co/WjHi8hzc1v #Centrafrique pic.twitter.com/w5nakvku8U — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) February 27, 2021

Военнослужащие вместе с полицией прибыли в деревню Гага недалеко от Ялоке, где ранее была замечена вооруженная группа радикалов из CPC. Узнав о приближении FACA, боевики бежали из населенного пункта и скрылись в джунглях.

В городе Бемаль неподалеку от границы с Чадом боевики «Коалиции патриотов за перемены» не дали сотрудникам НКО Solidrités Internationales доставить гуманитарную помощь местному населению. Когда боевики начали отбирать часть продовольствия, сотрудники НПО попросили миссию ООН MINUSCA вмешаться. Ни к какому результату это не привело, и акцию пришлось свернуть.

Политика

В ЦАР стартовала избирательная кампания второго тура выборов в законодательные органы страны. Кандидаты на место в парламенте будут вести агитацию вплоть до 12 марта. Само же голосование состоится 14 числа.

RCA : début de la campagne pour les élections législatives partielles en Centrafrique https://t.co/dJyK7ID3Yf #Centrafrique pic.twitter.com/uwLlA3Xm5k — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) February 27, 2021

В рамках предвыборной кампании премьер-министр Фирмен Нгребада, представитель президентской партии MCU отправился в город Боали, где встретился с местными избирателями.

Глава правительства отметил, что со времени первого тура голосования в жизни страны произошло несколько позитивных событий. В особенности, в сфере безопасности – от боевиков были освобождены города Боссембеле, Боссемптеле, Ялоке, Бозум, Боссангоа, Буар, Бамбари и другие. Также возобновилось движение по трассе Белоко – Банги.

Le candidat du #MCU Firmin NGREBADA, Candidat n°3 à #Boali



La campagne électorale pour les élections législatives partielles commence aujourd'hui en RCA et ce jusqu'au 12 mars prochain#Election2021 #Centrafrique pic.twitter.com/uoWaAHdMpj — Serge Amadou (@serge_amadou) February 27, 2021

Представитель ПРООН в ЦАР Натали Букли сообщила на своей странице в Twitter, что в Банги были доставлены бюллетени для голосования 14 марта, которые будут разосланы по всем префектурам.

Run offs and partial elections will take place in #CAR on 14 March! @PNUD_RCA works hand in hand with the National Election Authority. 36 pallets (11 tons) of sensitive material incl. ballots were procured and will be dispatched in all prefectures. @UNDPAfrica ???????????????????? ????????@UEenRCA pic.twitter.com/hGj3CXmuOo — Natalie Boucly (@natboucly) February 28, 2021



В Банги состоялось второе заседание комиссии по вопросам коммуникаций и СМИ в рамках подготовки церемонии инаугурации президента Фостен-Арканжа Туадера. В заседании приняли участие советники по вопросам коммуникаций при президенте и премьер-министре, представители правительства и сотрудники сферы коммуникаций.

Саммит ICGLR снова перенесен на неопределенный срок

Французское издание RFI со ссылкой на собственный источник утверждает, что второй саммит Международной конференции региона Великих озер (ICGLR) в Луанде, посвященный ситуации в ЦАР, снова перенесен на неопределенный срок. Причиной этого якобы стала позиция Банги, не желающей вести переговоры с боевиками из CPC.

Le sommet de Luanda sur la Centrafrique reporté https://t.co/d7yCp0fdbf pic.twitter.com/ycCugifcuA — RFI (@RFI) February 27, 2021

Общество

Агентство Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) выступило с призывом выделить 164 миллионов долларов США на помощь временно перемещенным лицам в ЦАР. Как уточнил пресс-секретарь организации Борис Чеширков, речь идет почти о трети населения страны. Только за период конфликта, вспыхнувшего в период президентских выборов, свои дома были вынуждены покинуть 210 тысяч человек.

Чеширков также добавил, что из озвученой суммы более 35 миллионов долларов планируется направить на борьбу с гендерным насилием, а также на регистрацию беженцев, более 13 миллионов – на обеспечение их жильем и необходимой помощью, 27 миллионов – на обеспечение здравоохранения, питания, водоснабжения, санитарии и гигиены с учетом пандемии коронавируса.

En RCA, la violence qui alimente la crise de déplacement ne semble pas vouloir prendre fin.



Près d’un tiers des 4,7 millions d’habitants du pays ont été contraints de fuir, selon @UNHCRWestAfrica https://t.co/1VogLJrEje — ONU Info (@ONUinfo) February 27, 2021

Глава полиции ООН в ЦАР Паскаль Шампьон передал пожертвования 44 семьям временно перемещенных лиц в Банги. Наборы содержали продукты питания и предметы первой необходимости.