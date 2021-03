Провокации боевиков и старт предвыборной кампании — что произошло в ЦАР 27-28 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) за 27-28 февраля 2021 года.

После динамичного контрнаступления на северо-западе страны правительственные войска (FACA) взяли небольшой перерыв для перегруппировки сил, восстановления боеспособности и пополнения боеприпасов.



Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) используют передышку для организации обороны города Куки: в населенный пункт на помощь бандформированиям из Чада стягиваются наемники. Кроме того, бандиты готовят засады на колонны военных, которые будут наступать на Куки по дороге из Босангоа



Потому центральноафриканская армия при поддержке Национальной жандармерии особое внимание сейчас уделила зачистке освобожденных территорий и участков вдоль трасс. Прежде всего это касается крупного периметра Боаро-Бозум-Босангоа-Боссембеле.



Южная граница этого «кармана» граничит с трассой RN3, по которой продолжается движение грузовиков с продовольствием из Камеруна в Банги. Безопасность на маршруте движения по-прежнему обеспечивают FACA при консультативной поддержке российских специалистов.

В городах Бозум и Босангоа проводятся полицейские операции по выявлению «спящих ячеек» террористов и схронов с оружием. Значительную помощь силовикам в этом оказывают местные жители, которые сообщают о гражданах, связанных с CPC.







В районе Берберати, где уже более двух месяцев блокирована боевиками вторая стратегически важная трасса из Камеруна, отдельные бандгруппы 3R продолжают устраивать провокации, несмотря на то, что силы «Анти-Балаки» — их «коллеги» по «Коалиции патриотов за перемены» — сложили оружие.

В восьми километрах от города на КПП правительственных войск попытался прорваться один из боевиков CPС. Военнослужащие открыли огонь. Преступник отступил и скрылся в джунглях. В ходе перестрелки был смертельно один из местных жителей, который случайно оказался в эпицентре происшествия.

Военнослужащие вместе с полицией прибыли в деревню Гага недалеко от Ялоке, где ранее была замечена вооруженная группа радикалов из CPC. Узнав о приближении FACA, боевики бежали из населенного пункта и скрылись в джунглях.

В городе Бемаль неподалеку от границы с Чадом боевики «Коалиции патриотов за перемены» не дали сотрудникам НКО Solidrités Internationales доставить гуманитарную помощь местному населению. Когда боевики начали отбирать часть продовольствия, сотрудники НПО попросили миссию ООН MINUSCA вмешаться. Ни к какому результату это не привело, и акцию пришлось свернуть.

В ЦАР стартовала избирательная кампания второго тура выборов в законодательные органы страны. Кандидаты на место в парламенте будут вести агитацию вплоть до 12 марта. Само же голосование состоится 14 числа.

В рамках предвыборной кампании премьер-министр Фирмен Нгребада, представитель президентской партии MCU отправился в город Боали, где встретился с местными избирателями.

Глава правительства отметил, что со времени первого тура голосования в жизни страны произошло несколько позитивных событий. В особенности, в сфере безопасности – от боевиков были освобождены города Боссембеле, Боссемптеле, Ялоке, Бозум, Боссангоа, Буар, Бамбари и другие. Также возобновилось движение по трассе Белоко – Банги.

Представитель ПРООН в ЦАР Натали Букли сообщила на своей странице в Twitter, что в Банги были доставлены бюллетени для голосования 14 марта, которые будут разосланы по всем префектурам.

Run offs and partial elections will take place in #CAR on 14 March! @PNUD_RCA works hand in hand with the National Election Authority. 36 pallets (11 tons) of sensitive material incl. ballots were procured and will be dispatched in all prefectures. @UNDPAfrica ???????????????????? ????????@UEenRCA pic.twitter.com/hGj3CXmuOo