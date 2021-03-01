Мультфильм «Том и Джерри» стал лидером российского проката на выходных

Москва, 1 марта. Американский мультфильм «Том и Джерри» режиссера Тима Стори стал лидером российского проката на минувших выходных, собрав 268,3 миллиона рублей.

Анимационная лента рассказывает о приключениях любимых многими персонажей кота Тома и мышонка Джерри в Нью-Йорке. Второе место занял фильм «Конек-Горбунок» режиссера Олега Погодина. Картина собрала 230,7 миллиона рублей.

На третьей позиции рейтинга оказалась еще одна российская комедия «Батя», которую снял режиссер Дмитрий Ефимович. Она собрала в прокате 135,8 миллиона рублей, передает портал «Кинобизнес».

Как отмечает «Мир 24», в топ-5 вошли также мультфильм Pixar «Душа» и российская комедия «Родные», в которой снялись Сергей Бурунов и певица Монеточка.

Тем временем Marvel Studios готовит перезапуск боевика «Блэйд». Руководитель компании Кевин Файги считает, что фильм с Махершалой Али в главной роли вряд ли получит «взрослый» возрастной рейтинг R.