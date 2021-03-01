Более 35% россиян признались в особой щедрости на чаевые за границей

Москва, 1 марта. Российские туристы заметили за собой склонность оставлять персоналу за рубежом больше чаевых, чем дома. Об этом сообщили аналитики сервиса планирования путешествий.

Особой щедростью на чаевые во время отпуска отличились 36% опрошенных россиян. Зачастую таким образом благодарят официантов. Деньги за их услуги оставляют 86% респондентов. Однако россияне ничего не дают сверху, если чаевые уже включены в счет. Гидов и экскурсоводов благодарят четверть путешественников.

Оплату чаевых официанта больше не смогут внести в чек ни в одном российском ресторане. Соответствующие «Правила оказания услуг общественного питания» вступили в силу с 1 января 2021 года. Также до посетителей должны доносить сведения об условиях оказания услуг и их стоимость, данные о весе, объеме и порциях готовых блюд и информацию о пищевой ценности продукции.