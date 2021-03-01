Ягудин и Медведева сыграют в сериале о фигурном катании

Москва, 1 марта. Фигуристы Алексей Ягудин и Евгения Медведева станут героями сериала о большом спорте «Последний аксель».

Картина рассказывает о пути к победам молодой фигуристки, которая сбежала от отца-тирана в Москву. Сценарий писался с учетом консультаций чемпионки мира Медведевой.

По данным издания «Спорт-Экспресс», Ягудин исполнит роль хореографа, а Медведева появится в качестве камео. Главные роли в картине достались профессиональным актерам — Елене Подкаминской (тренер), Михаилу Трухину (отец героини) и Ангелине Загребиной (мечтающая покорить вершину фигурного катания спортсменка).

Артисты уже начали подготовку и осваивают фигурное катание у тренера Алексея Мишина. При этом у каждого актера будут дублеры, которые являются профессиональными фигуристами.

Прошлой осенью стало известно о возращении Медведевой к Этери Тутберидзе, от которой она ушла со скандалом. Бывший тренер спортсменки Брайан Орсер не исключил, что причиной ухода Евгении стал дистанционный формат тренировок.