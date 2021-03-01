Ученые подтвердили необходимость прививки после перенесенного COVID-19

Москва, 1 марта. Переболевшим COVID-19 людям необходимо делать прививку от коронавируса из-за появления новых штаммов инфекции.

Такой вывод сделала группа американских ученых из отдела вакцин и инфекционных заболеваний Центра исследования рака Фреда Хантингтона. По итогам своей исследовательской работы они опубликовали научную статью.

В ходе исследования ученые провели эксперимент с антителами плазмы крови тех людей, которые перенесли инфекцию, а также тех, кто сделал прививку. С помощью плазмы они попытались нейтрализовать исходный вариант COVID-19 и южноафриканский штамм.

«Первому варианту вируса успешно противостояли сыворотки 9 из 10 доноров, а второму – 5 из 10. При этом единичная доза любой из вакцин появляла нейтрализующие титры антител у всех доноров», – цитируют ученых «Известия».

Новые штаммы коронавирусной инфекции могут привести к повторному заражению инфекцией. Дело в том, что антитела, которые возникли после столкновения с ранним штаммом, почти не работают, добавили ученые.

Не так давно Всемирная организация здравоохранения заявила, что менее 10% жителей планеты обзавелись иммунитетом к коронавирусу. Однако для победы над инфекцией необходимо, чтобы коллективный иммунитет выработался у 60-70% мирового населения, подчеркнула главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.