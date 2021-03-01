Тело мальчика с психическим расстройством обнаружили на улице в Вольске

Саратов, 1 марта. Труп пятилетнего ребенка нашли посреди дороги в области. Признаков насильственной смерти на теле малыша не зафиксировали.

Водитель фургона для развозки хлеба сегодня утром обнаружил мертвого мальчика в нижнем белье на одной из улиц Вольска, сообщает телеканал «360». По предварительным данным, дошкольник проживал неподалеку от места происшествия.

Прокуратура установила, что погибший страдал психическим расстройством. Точную причину смерти в ближайшее время установит судмедэкспертиза. В настоящий момент следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и занимаются поиском подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении дела.