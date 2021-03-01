Артист Афанасьев рассказал, как ему удалось не спиться в тяжелые периоды жизни

Москва, 1 марта. В интервью для передачи «Судьба человека» российский актер Валерий Афанасьев рассказал, как переживал моменты, когда его не приглашали на роли, а семья жила бедно.

Российский и советский артист Валерий Афанасьев за свою 50-летнюю карьеру сыграл множество ролей. Однако у него бывали периоды, когда его театральный талант фактически не приносил ему денег. Тележурналист Борис Корчевников подметил, что много лет назад актеру не давали роли, из-за чего он жил бедно. Ведущий подчеркнул, что многие люди срываются на алкоголь и спросил, как с этой ситуацией справился Афанасьев.

«У меня мама с папой деревенские, железной закалки. Они меня воспитали под лозунгом «Терпенье и труд все перетрут». Конечно, бывало, срывался, запивал на пару дней с ребятами. Когда переживал и хотелось очиститься. Мог выпить очень много, но не вступал ни в какие драки, просто хотелось многое переосмыслить. Я всегда старался работать, брался за любые елки, концерты, чтобы копейку заработать. Не прохлаждаться же на печке», — вспомнил Валерий.

Ранее Валерий Афанасьев рассказал о любви всей жизни. В интервью он вспомнил свою третью жену Анну. Брак с супругой длился 40 лет и от него у актера осталось два сына.