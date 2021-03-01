Турция разрабатывает гибридную ракету для миссии на Луну

Анкара, 1 марта. Турция готовится доставить беспилотный космический аппарат на Луну с помощью собственной ракеты в 2023 году, заявил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

Чиновник отметил, что миссию на Луну в Турции планируют реализовать поэтапно.

«В рамках первого этапа проекта мы совершим жесткую посадку на Луну. Первый запуск мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями. Однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты», — сообщил Варанк агентству Anadolu.

Министр подчеркнул, что турецкая космическая программа нацелена на вывод республики в «высшую лигу в космической сфере». В Турции также разработана технология гибридных двигателей, которые станут важной составляющей лунной миссии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна планирует запустить ракету на Луну к концу 2023 года, сообщает RT. По его словам, Турция намерена в рамках национальной космической программы отправить в космос своего гражданина. Президент надеется, что призвана вывести республику в «высшую лигу глобальной космической гонки» дорожная карта будет успешно реализована.