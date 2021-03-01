Названа категория пациентов с более сильным иммунным ответом на COVID-19

Москва, 1 марта. Продолжительность ответа антител на COVID-19 у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, оценили ученые из Италии.

Специалисты факультета биомедицинских наук университета Humanitas провели исследование, участниками которого стали врачи из девяти медицинских организацией на севере Италии. Согласно предварительным данным, потеря запахов и вкусов связана с повышенной скоростью выработки антител к коронавирусу SARS-CoV-2.

Полученная итальянскими исследователями информация также может указывать на поражение обонятельной луковицы и нейронов, которые связаны с вкусовыми рецепторами. Внимание на это обратил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нестеров.

«В обонятельной луковице много клеток с рецепторами АСЕ2, с которыми связывается коронавирус. Поэтому при ее поражении туда стягивается много лимфоцитов, и иммунный ответ усилен», — объяснил ученый в комментарии «Известиям».

Менее 10% жителей Земли имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. Для победы над заболеванием необходимо, чтобы антитела к COVID-19 был у 60-70% мирового населения. Об этом рассказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.