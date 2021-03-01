Инфляцию в долларах и перспективы экономики США обсудят в медиацентре «Патриот»

В понедельник, 1 марта, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Возможен ли отказ от доллара США? Когда случится девальвация американской валюты?».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о том, что наша страна будет отказываться от доллара.

«На фоне все более агрессивного задействования администрацией США финансовых инструментов санкционного давления Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики», — заявил министр.

С аналогичным заявлением выступил заместитель Лаврова Сергей Рябков, по словам дипломата, России необходимо отказаться от «ядовитого доллара» в расчетах.

Похожие заявления делают в Китае, Бразилии и ЕС. Несмотря на это, доллар держится на плаву, и его девальвация пока ограничивается долями процента.

В рамках эфира мы обсудим особенности американской экономики. Выясним, почему другие государства не могут позволить себе долг в 20 трлн долларов и не имеют возможности так масштабно использовать печатный станок.

Узнаем, могут ли США запретить неугодным государствам использовать доллар.

Обсудим, может ли курс доллара рухнуть из-за борьбы Байдена с нефтедобычей.

Спрогнозируем, произойдет ли в ближайшее время крах экономики США, и разберем причины ее парадоксальной финансовой устойчивости.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: финансисты, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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