Астролог рассказала, как привлечь удачу в начале марта

Начало марта, а на улице мороз... Но в воздухе уже ощущается запах весны и ее скорое приближение. А март — это время для зарождения нового и для кардинальных перемен в жизни. Об этом в комментарии ФАН рассказала астролог Яна Ваганова.

Понедельник, 1 марта

Спокойный день для продолжения начатого. Подходит для рутинных дел, украшения рабочего места и дома. Посвятите себя креативу и творчеству, отложите поход в магазин — вероятность потерь велика. А еще постарайтесь следовать расписанию и быть везде своевременно. Удача от рукоделия.

Вторник, 2 марта

Сегодня покупки будут приятными и полезными, а главное — разумными. Вероятны конфликты между родителями и детьми, будьте терпимее к близким. Быстрых результатов от сегодняшних начинаний не будет, поэтому лучше отложить их на другой день. Хорошее время для стрижек и обновок. Удача от всего красивого.

Среда, 3 марта

Благоприятный день, но положение Луны делает нашу психику нестабильной. Как же сегодня захочется развить бурную деятельность и начать то, что давно откладывалось в долгий ящик! Все плоды сегодняшнего дня будут в прямом смысле процветать — и хорошее, и плохое. Рассчитывайте свои силы, есть риск не закончить начатое. Удача от самообразования.

Четверг, 4 марта

Благоприятный день для целеустремленных людей. Созвездие дня благоволит к новым знакомствам. Хорошее время для начала новых дел, занятий спортом и поездок. Удача в мелких покупках, соревнованиях и уборке, остальное будет двигаться с задержками.

Пятница, 5 марта

Луна перешла в знак своего падения — следите за стабильностью своей психики, вы можете совершать неадекватные действия и принимать неожиданные решения. А вот повеселиться с друзьями, завести новые знакомства или развлечь вторую половинку — станет глотком свежего воздуха. Удача от парного творчества.

Суббота, 6 марта

Неблагоприятный, психически неустойчивый день, противопоказано начинать важные дела. Сегодня вы готовы раздавать советы, но терпеть поучения сами не намерены. Энергия созвездия связана с раскаянием, возможно, у вас сегодня попросят прощения или вы почувствуете необходимость простить других.

Воскресенье, 7 марта

Не предпринимайте серьезных шагов, все начатое не будет иметь успеха. Будьте осторожны с деньгами и не давайте даже мелких сумм в долг. Следите за здоровьем, любая болезнь, начавшаяся сегодня, будет трудно поддаваться лечению. Высока вероятность ссор, конфликтов, аварий. Массаж может принести удачу.