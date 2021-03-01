Драматург Виктория Лазич рассказала о тайном возлюбленном «радистки Кэт»

Москва, 1 марта. Драматург Виктория Лазич рассказала о тайном возлюбленном актрисы Екатерины Градовой, с которым она встретилась до свадьбы с Андреем Мироновым.

По словам Лазич, Градова была влюблена в партнера по многосерийному фильму «Семнадцать мгновений весны» Вячеслава Тихонова.

«Ей нравилось, как он ее опекал. Она считала для себя великим счастьем быть рядом с ним», — отметил Лазич в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Градова практически боготворила Тихонова, но роман между артистами не завязался. На сцене театра ее увидел Андрей Миронов, который сделал «радистке Кэт» предложение и через две недели без колебаний женился на ней.

Градова всегда говорила о любви к Миронову и не переставала любить его даже после развода. Но многочисленные измены вынудили ее принять решение о разрыве.

Актрисе также приписывали отношение со старшим коллегой Максимом Штраухом, к которому артистка перебралась после развода. Но Лазич уверена, что Градова не испытывала к Штрауху таких же чувств, как к Миронову. Актер был намного старше юной артистки и после смерти оставил ей все движимое и недвижимое имущество.

Со вторым мужем, физиком-ядерщиком Игорем Тимофеевым Градова познакомилась в церкви. С ним звезда прожила в браке 30 лет.

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова ушла из жизни в возрасте 74 лет. Звезда культовых картин «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя» Екатерина Градова скончалась на 75-м году жизни. Об этом 22 февраля рассказала директор гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина.

Градова снималась в телесериале «Место встречи изменить нельзя», фильмах «Осенние свадьбы», «Собака Баскервилей», «Маленькие комедии большого дома» и других.