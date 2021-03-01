Церемония вручения премии «Золотой глобус» завершилась в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес, 1 марта. Стали известны лауреаты вручаемой Ассоциацией зарубежной прессы Голливуда (HFPA) премии «Золотой глобус», трансляцию церемонии вел телеканал NBC.

В номинации «Лучший драматический фильм» на премию претендовали картина Девида Финчера «Манк», фильм Флориана Зеллера «Отец», работа Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой» и «Девушка, подающая надежды» Эмиральды Феннел. Победа досталась картине «Земля кочевников» Хлои Чжао.

В номинации «Лучшая женская роль в драме» награды за фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей» удостоилась Андра Дэй. Лучшим драматическим актером за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза» посмертно признан Чедвик Боузман, сообщает RT.

Награду в номинации «Лучшая комедия» получил фильм Джейсона Уолинера «Борат 2». Лучшим сценаристом назван автор сценария к картине «Суд над чикагской семеркой» Аарон Соркин. Лучшим мини-сериалом стал «Ход королевы», комедийным сериалом — «Шиттс Крик», драматическим сериалом — «Корона».

Джоди Фостер и Дэниэл Калуя получили премии за роли второго плана. В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победа досталась картине Ли Айзека Чуна «Минари», лучшим анимационным фильмом стал мультфильм «Душа».