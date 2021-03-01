Халатность привела к утечке данных 21 млн пользователей популярных VPN-сервисов

Москва, 1 марта. Данные 21 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в Сеть.

База данных пользователей приложений GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN для операционной системы Android продается на теневых форумах. В ней есть адреса электронной почты, информация о мобильных устройствах, платежах, пароли и логины пользователей, включая российских. Это выявили специалисты по кибербезопасности издания CyberNews, сообщает «Коммерсант».

Причиной утечки данных послужила банальная халатность при обращении с конфиденциальной информацией, считает основатель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. При этом данные юзеров приложения SuperVPN уже попадали в Сеть в прошлом году.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал на необходимость усиления кибербезопасности России. Тему кибербезопасности страны глава государства поднял на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Он отметил, что в 2020 году атак на российские информационные ресурсы, включая те, что принадлежат органам власти и управления, стало больше почти в 3,5 раза.