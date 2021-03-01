Трамп назвал Байдена худшим президентом США. События дня. ФАН-ТВ

Трамп назвал первый месяц работы Байдена худшим в истории США
Джо Байден провел худший месяц на посту президента Соединенных Штатов Америки в современной истории страны. Об этом заявил Дональд Трамп на своем первом публичном выступлении после истечения срока его президентских полномочий на проходящей в Орландо конференции консервативных кругов США.
«Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто из нас даже не представлял, насколько плохи они будут и как далеко влево они уйдут, Байден никогда об этом не говорил… У Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц из всех президентов в современной истории США, это правда», — отметил республиканец.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует возобновить участие в политической жизни страны и снова начать общаться с журналистами.
Подозреваемых в убийстве нижегородской семьи задержали
В убийстве семьи в Нижегородской области подозреваются рабочие, которые трудились на участке погибших. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, преступление могло быть совершено с целью ограбления. По предварительным данным, уже задержаны четыре человека, из них в отношении трех подтверждается причастность к преступлению. Ранее в поселке Кудьма были убиты четыре человека, в том числе ребенок. Жертвами стали пятилетний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. Возбуждено уголовное дело, расследование взяла на контроль прокуратура Нижегородской области.
В Минэкономразвития ответили на аналитику Bloomberg
Российские профильные ведомства ведут мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать их колебание, заявили в Минэкономразвития. Таким образом ведомство прокомментировало материал агентства Bloomberg, которое отнесло Россию к своеобразным «горячим точкам» на мировом рынке продовольствия. В ведомстве отметили, что подобная аналитика иностранных СМИ носит спекулятивный характер. Правительство сосредоточено на экономических инструментах, позволяющих снизить эффект от роста мировых цен, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах.
Новый знак фото- и видеофиксации нарушений ПДД
Отдельно используемый знак, обозначающий камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, появится на российских дорогах с 1 марта. Об этом говорится в постановлении правительства. Согласно документу, знак будут устанавливать на трассах вне поселений в 150-300 метрах от начала снимаемого участка дороги и на въезде в поселение. При необходимости его будут использовать вместе со знаками, указывающими расстояние до опасного участка или определенного объекта. До этого знак фото- и видеофиксации применялся только в связке с другими дорожными знаками.