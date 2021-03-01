Трамп назвал Байдена худшим президентом США. События дня. ФАН-ТВ

Трамп назвал первый месяц работы Байдена худшим в истории США

Джо Байден провел худший месяц на посту президента Соединенных Штатов Америки в современной истории страны. Об этом заявил Дональд Трамп на своем первом публичном выступлении после истечения срока его президентских полномочий на проходящей в Орландо конференции консервативных кругов США.

«Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто из нас даже не представлял, насколько плохи они будут и как далеко влево они уйдут, Байден никогда об этом не говорил… У Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц из всех президентов в современной истории США, это правда», — отметил республиканец.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует возобновить участие в политической жизни страны и снова начать общаться с журналистами.