Минтруд напомнил, какой отпуск полагается за ненормированный рабочий день

Москва, 1 марта. Минимальная продолжительность дополнительного отпуска при условии ненормированного рабочего дня составляет три дня.

Максимальное количество дней в отпуске в таком случае законом не установлено, рассказали в пресс-службе Минтруда РФ агентству РИА Новости. Это значит, что работодатель самостоятельно может устанавливать длительность отпуска. Однако он должен по итогу составить не менее трех календарных дней.

Недавно первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявлял, что депутаты собираются установить более жесткие законодательные рамки для социальных гарантий работникам и трудящимся ненормированно. В частности, Исаев упомянул увеличение отпуска.

Минтруд РФ также установит правила направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Соответствующее постановление вступило в силу 28 февраля.

Экономист Руслан Гринберг ранее рассказал о готовящихся для россиян выплатах со стороны правительства страны, информирует INFOX.