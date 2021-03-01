Студия Warner Bros. может уволить Эмбер Херд

Вашингтон, 1 марта. Актрису Эмбер Херд перед стартом съемок «Аквамен 2» могут уволить из-за проваленного медосмотра.

Вокруг голливудской звезды в последнее время ходит много слухов. Часть из них связана с ее бывшим мужем Джонни Деппом. Фанаты уже неоднократно пытались добиться ее увольнения, запуская кампании по сбору петиций, однако боссы киностудии Warner Bros. хранили молчание.

Недавно в сети появились слухи, что Эмбер Херд не снимется в продолжении истории об Аквамене и будет заменена на другую актрису. Об этом сообщает Mirror. Источники утверждают, что звезда фильма «Ромовый дневник» не прошла медосмотр на эту роль, чем нарушила свой контракт со студией.

«В ее контракте есть пункт, который гласит, что она должна быть в хорошей форме перед съемками, и она нарушила его», — утверждает инсайдер.

По слухам на роль Меры в «Аквамене 2» могут назначить звезду сериала «Игра престолов» Эмилию Кларк.

Напомним, Эмбер Херд в первом фильме «Аквамен» сыграла Меру, жену главного персонажа. Слухи о ее исключении из продолжения ходили еще в декабре 2020 года, но официальной информации не поступало. Сама актриса раскритиковала эти разговоры.

«Платные слухи и кампании в социальных сетях не диктуют кастинговые решения, потому что они не имеют никакого реального основания. Только благодаря фанатам был снят «Аквамен» и он получит сиквел. Я с нетерпением жду начала работы в следующем году», — заявляла Эмбер.

Ранее «Федеральное агентство новостей» рассказало, что новым Суперменом в фильме Warner Bros. может стать темнокожий актер.