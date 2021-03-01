Члены жюри шоу «Маска» удивились личности в костюме ананаса

Москва, 1 марта. Члены жюри популярного шоу «Маска» раскрыли героя, скрывавшегося под костюмом Ананаса. В этой маске выступал известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Номинантами на вылет стали Ананас, Солнце и Единорог. Одного из участников шоу спасли зрители, решение, кто отправится домой, было принято уже судьями.

Все члены жюри, кроме Филиппа Киркорова, высказались за то, чтобы разоблачить Ананаса. Судьи были уверены, что под маской скрывается прославленный боец Костя Цзю.

Когда герой снял костюм, жюри было в шоке. Никто не ожидал увидеть в костюме Ананаса Иосифа Пригожина.

«Нет! Нет! Вы что? Этого не может быть! Я в шоке. Как такое возможно?» — билась в истерике Валерия — супруга Пригожина.

Продюсер улыбался во весь рот и подметил в разговоре с женой, что он прекрасно умеет хранить тайны.

«Ну вот, солнышко, а ты говорила, что я не умею хранить тайны, — сказал Пригожин. — Мне было приятно находиться в образе Кости Цзю. А вот петь тяжеловато, проблемы с дыханием».

Уже несколько недель жюри и телезрители пытаются разгадать, кто скрывается в костюмах на шоу «Маска». Поклонники назвали лучшим «детективом» среди членов жюри певцов Тимура Родригеза и Валерию.

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