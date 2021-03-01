Вдова Чедвика Боузмана получила его «Золотой глобус»

Лос-Анджелес, 1 марта. Чедвик Боузман удостоен «Золотого глобуса» посмертно за фильм «Ма Рейни: Мать блюза», вручение награды Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (HFPA) транслирует телеканал NBC.

Боузман награжден в категории «Лучший драматический актер». От имени актера награду получила его вдова. В этой номинации за «Золотой глобус» также боролись Энтони Хопкинс за картину «Отец», Риз Ахмед за фильм «Звук металла», Тахар Рахим за картину «Мавританец» и Гари Олдман за «Манк».

В 2016 году у Боузмана обнаружили рак толстой кишки третьей стадии. На протяжении четырех лет артист боролся с болезнью. Боузман умер в окружении семьи у себя дома.

Ранее сообщалось, что ведущими на известную кинопремию «Золотой Глобус» назначены актеры Бен Стиллер, Ава Дюверней и Аманда Сейфрид. Вручать статуэтки победителям в своих номинациях будут многие известные лица.

Режиссер Никита Михалков рассказал россиянам о секрете притягательности ролей умершего Андрея Мягкова, передает INFOX.