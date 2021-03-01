Валерий Афанасьев рассказал о любви всей своей жизни

Москва, 1 марта. Во время передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым актер Валерий Афанасьев рассказал, как познакомился со своей третьей женой Анной, с которой они прожили 40 лет.

Советский и российский артист принял участие в съемках передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Во время беседы с телеведущим Борисом Корчевниковым Афанасьев вспомнил все свои отношения, но особенно тепло он отозвался о третьем браке, который продлился 40 лет, пока его супруга Анна не скончалась 27 декабря 2015 года.

«Меня от армии спасал театр. А в 1975 году я сам пошел в армию, чтобы сменить обыденную обстановку. Когда пришел на побывку, зашел в театр и вижу в буфете Анну, девочку с огромными глазами, она мне сразу запомнилась. Ей было 19 лет и сердце мое было разбито. После армии мы стали встречаться», — рассказал Валерий.

Он добавил, что перед Новым годом ушел из семьи. Евгения, вторая жена, не устраивала скандалов и разборок. С ней Валерий прожил шесть лет, а после развода не мог встретиться с сыном Владимиром девять лет. Потом, когда ему исполнилось 12-13 лет, Евгения привела его в театр и они вновь стали общаться.

«Я жил у мамы, но каждое утро я приезжал к Ане и каждый вечер на последней электричке уезжал к маме», — вспоминает российский актер.

Ранее Валерий Афанасьев рассказал о своих первых двух браках, и заявил, что не стоит жениться по любви.