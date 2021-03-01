Фанаты раскритиковали Хлои Кардашьян за фотошоп

Калифорния, 1 марта. Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян была высмеяна своими поклонниками за то, что загрузила «отфотошопленную» фотографию на страницу в Instagram.

36-летнюю участницу шоу «Семейство Кардашьян» недавно обвинили в том, что она обработала свои последние фотографии в социальных сетях. Об этом рассказывает Mirror. На снимке знаменитость позировала в укороченном топе и джинсах, а ее пальцы и ноги выглядели чрезвычайно удлиненными.

После такой бурной реакции Хлои вскоре удалила фотографии, но снова спровоцировала массу недовольства своим последним селфи, во время позирования перед зеркалом.

Хлои Кардашьян на снимке была очень похожа на свою сестру Кендалл Дженнер. Суперзвезда продемонстрировала свои темные локоны и безупречный макияж 132 миллионам поклонников. Однако пользователи отметили, что у нее очень большие ногти, а другие высмеяли невероятно длинные пальцы.

Хлои поспешила разъяснить ситуацию. Она объяснила, что все дело в объективе.

«Ребята, это просто такие линзы! ЛОЛ, но некоторые из вас перегибают палку», — заявила Хлои на своей странице в Twitter.

Она добавила, что объектив ей понравился. Однако Кардашьян удивлена, как подписчики подумали, что у нее реально такие длинные ноги. Впрочем, некоторые пользователи все равно остались недовольны.

«Очевидно, что ноги и руки растянуты. Но меня беспокоит то, что вы используете что угодно, лишь бы хорошо выглядеть. Ваша внешность стала искусственной. Я бы хотел, чтобы вся эта семья не выставляла напоказ свою внешность, деньги и т.д. Используйте свои страницы, чтобы помогать другим, а не хвастаться тем, что у вас есть», — подчеркнул один из фанатов.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о причине развода Ким Кардашьян и Канье Уэста. В документах о разводе указаны «непримиримые разногласия» звездной пары.

Как ранее сообщал телеканал RT, актриса Джина Карано из-за травли в интернете покинула состав сериала «Мандалорец».