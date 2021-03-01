«Ход королевы» завоевал «Золотой глобус» на 78-й церемонии вручения премии

Нью-Йорк, 1 марта. Сериал «Ход королевы» завоевал «Золотой глобус» в категории «Лучший мини-сериал».

Среди кандидатов на звание «Лучший мини-сериал» также были «Отыграть назад», «Неортодоксальная», «Нормальные люди», «Голос перемен». Аня Тейлор-Джой получила «Золотой глобус» за главную женскую роль в этом жанре.

Трансляция 78-й церемонии вручения «Золотых глобусов» ведется из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Сама церемония в связи с пандемией коронавируса проходит в полувиртуальном формате. Лауреаты подключаются к церемонии по видеосвязи.

Картина «Душа» от Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures получила «Золотой глобус» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».

Среди кандидатов на «Золотой глобус» в анимации были «Путешествие на Луну», «Семейка Крудс 2», «Легенда о волках» и «Вперед». 78-я церемония вручения наград транслируется на телеканале NBC.