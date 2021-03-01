Горбачев призвал объединить усилия для борьбы с пандемией коронавируса

Москва, 1 марта. Экс-глава СССР Михаил Горбачев призвал одолеть пандемию коронавируса благодаря работе сообща, без «политических игр и интриг».

По словам Горбачева, в первую очередь необходимо одолеть пандемию общими усилиями. Об этом он заявил РИА Новости.

«Сейчас надо в первую очередь общими усилиями одолеть пандемию. Без каких-то политических игр, интриг и так далее», — сказал бывший президент СССР.

Ранее Горбачев назвал необходимой встречу президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом по разоружению. Накал в отношениях между Россией и США можно снизить, если Владимир Путин и Джозеф Байден встретятся и лично поговорят о проблемах ядерного разоружения.