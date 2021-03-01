«Призываю не жениться по любви!»: Валерий Афанасьев рассказал о своих отношениях

Москва, 1 марта. В передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым актер Валерий Афанасьев поделился откровениями из своей личной жизни. Он вспомнил все свои браки и то, как стал артистом.

Актер Валерий Афанасьев за свою долгую карьеру сыграл немало ролей в самых разных фильмах. Только маршала Георгия Жукова ему доводилось играть два раза. В этом году артист отметит 50-летний юбилей своей театральной деятельности, однако все могло сложиться иначе. В юные годы Валерий мечтал стать олимпийским чемпионом, думал о музыке, но выбрал театр. На протяжении всей карьеры его спутницами были разные женщины.

«Первый брак студенческий, познакомились в пионерском лагере. Я ему благодарен! Чудесная девушка Лилия. Не хочу ее обижать, но столько было прожито в этой жизни, что ничего такого сверхъестественного в чувствах у меня не было. Но я благодарен этому браку, — поделился Афанасьев.

Он рассказал, что ему было горько произносить слова прощания. К тому же, он влюбился в сокурсницу, и благодаря ей смог сказать первой жене о своем желании разойтись.

«Хуже всего, что я понял, что совершил ошибку, заключив брак с первого же дня. Но я это скрывал, думал, слюбится-стерпится. И этот крест я носил полтора года. Когда расстались, я слово вздохнул свободно. И призываю всех не жениться по любви! Хотя, у нас была влюбленность но она очень быстро выветрилась», — добавил Валерий.

Вторая жена, когда они познакомились, уже собиралась разводиться с режиссером Павлом Любимовым. От этого брака у Валерия в 1972 году появился первый сын Владимир. Пара расписалась, когда Евгения уже была беременна.

«Мы с ней познакомились на съемках картины «Светлая речка Воздвиженка» и с тех пор началась моя новая жизнь», — рассказал Афанасьев.

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