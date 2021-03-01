Землетрясение в акватории Байкала сотрясло район Бурятии

Улан-Удэ, 1 марта. Подземные толчки магнитудой 3,9 были отмечены в ночь на понедельник в Кабанском районе Бурятии.

Эпицентр сейсмоактивности находился в акватории озера Байкал. В пресс-службе регионального главка МЧС рассказали, что землетрясение ощутили и жители Улан-Удэ.

«Эпицентр находился в акватории озера Байкал в 18 км северо-западнее от населенного пункта Сухая. По предварительной информации, толчки ощущались в городе Улан-Удэ. Ощущаемость один-два балла», – отмечается в сообщении.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, рассказали спасатели. Все социально-значимые объекты сейчас работают в штатном режиме.

Другое землетрясение произошло у южных берегов Африки в Индийском океане. Сила подземных толчков составила пять баллов по шкале Рихтера.