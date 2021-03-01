Штрафы за некачественные коммунальные услуги могут увеличить в России

Москва, 1 марта. Правительство РФ поддержало законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил предоставления коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями (РСО).

За соответствующее нарушение должностные лица могут быть наказаны штрафами в размере от пяти до 10 тысяч рублей, юридические лица — от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении должностные и юридические лица могут быть оштрафованы на суммы от 15 до 30 и от 50 до 200 тысяч рублей соответственно.

Правительство с рядом оговорок поддержало проект федерального закона, сообщает «Парламентская газета». В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму.

Ранее Росстат предоставил данные о долгах россиян за коммунальные услуги. Их общая сумма составила 625 миллиардов рублей.